Die Teilnehmer des Anti-Atom-Protests legten einen Zwischenstopp in Wippingen ein. FOTO: ausgestrahlt

Gegen ein Endlager im Emsland Anti-Atom-Fahrradtour: Mehr als 200 Teilnehmer in Wippingen Von Insa Pölking | 18.07.2022, 16:10 Uhr

In Belgien gestartet haben die Teilnehmer der Anti-Atom-Fahrradtour von der Organisation „ausgestrahlt“ auch in Wippingen im Emsland einen Zwischenstopp eingelegt. In Lathen-Wahn schlossen sich weitere rund 200 Aktivisten der Radfahrergruppe an.