Seit Mitte Oktober hat die kleine Bude an der Molkereistraße 9 täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Die 20-jährige Sophie Voss ist zufrieden, denn „es ist richtig gut angelaufen.“ Sie habe alle Hände voll zu tun, die Lücken am Abend wieder aufzufüllen. Ist ja auch praktisch, wenn man zum Spontanbesuch im letzten Moment noch ein kleines Mitbringsel erstehen kann.

Sophie Voss in ihrem Verkaufsraum Foto: Susanne Risius-Hartwig Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tagsüber studiert Sophie Soziale Arbeit in Emden und pendelt vom Haus ihrer Eltern in Neubörger aus, wo auch die Bude aufgestellt ist. Darin bietet sie kleine Patchwork-Sterne an, die sie schon oft genäht hat. „Wie das geht habe ich in der Grundschule in einer AG gelernt,“ erzählt die Emsländerin.

Im Angebot hat die Studentin außerdem beschriftete Kerzen, Kerzenständer, Seifen, Deko-Figuren und Weihnachtskrippen aus Keramikpulver. Mit Wasser angerührt lässt sich die Gießmasse mit Formen aus Silikon zu schönen Objekten gießen, erklärt die Emsländerin.

Unikate für ehrliche Kunden

Wie der Einkauf abläuft wird in gerahmten Infotexten beschrieben. Da schreibt die Studentin: „Damit es funktioniert bitte ich dich darum, ehrlich zu bezahlen und mit den Sachen vorsichtig umzugehen. Denn jedes Stück ist ein Unikat und mit viel Liebe gemacht.“

Wer mehr Selbstgestaltetes von Sophie Voss sehen möchte kann sich bei Instagram HANDMADE_BY_SOPHIE umsehen oder sie auf dem Weihnachtsmarkt in Papenburg besuchen.