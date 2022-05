Das Berliner Stoner-Metal Trio „Gorelem“ heizte das Publikum kräftig ein. FOTO: Jürgen Eden Harte Beats und Wetterkapriolen So lief das 1. Nacken-knacken-Festival in Dörpen Von Hermann Hinrichs | 22.05.2022, 13:18 Uhr

Es war eine Premiere oder die Fahrt in einem Versuchsballon: Das 1. Nacken-knacken-Festival in Neudörpen am vergangenen Freitag und Samstag. So lief die Veranstaltung.