Dieses Gebäude in Dörpen sollen sich das soziale Kaufhaus und die Tafel teilen. Foto: SKFM Papenburg up-down up-down Tafel soll mit einziehen SKFM Papenburg will ein neues Soziales Kaufhaus in Dörpen eröffnen Von Britta Kothe | 24.04.2023, 08:49 Uhr

Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) plant in Dörpen ein soziales Kaufhaus zu eröffnen. Am neuen Standort sollen die örtliche Lebensmittelausgabe der Papenburger Tafeln und der Ladenbereich in einem Gebäude untergebracht werden.