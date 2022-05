Mittlerweile schon das zweite Schwein hat Hermann Lüken aus Dersum geleast. FOTO: Christian Belling Angebot auf dem Hof Kuper Schweine zum Leasen: Was Hermann Lüken aus Dersum daran schätzt Von Christian Belling | 26.05.2022, 13:06 Uhr

Hermann Lüken will wissen, was auf den Teller kommt. Deshalb least er mittlerweile sein zweites Schwein. Seit einem Jahr bietet der Hof Kuper aus Dersum dies an.