Das Unternehmen Glasfaser Nordwest wird einen Großteil der Anschlüsse eigenwirtschaftlich ausbauen. Foto: Sina Schuldt/dpa Heede macht den Anfang Schnelles Internet für alle in Dörpen: Glasfaserausbau startet demnächst Von Kristina Roispich | 20.10.2022, 15:33 Uhr

Wenn es nach der Samtgemeinde Dörpen geht, sollen alle Bürger mit schnellem Internet versorgt werden. Aus der Theorie wird in diesen Tagen in Heede bereits Ernst. Dort beginnen in den nächsten Wochen die Arbeiten für den Glasfaserausbau.