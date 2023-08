Eine Schlange gestorben Schlangen in Walchum: Tierärztin hält weitere Funde für möglich Von Sebastian Jaspers | 30.08.2023, 15:47 Uhr Die bisher letzte Königspython, die in Walchum gefunden wurde. Foto: Max Brägelmann up-down up-down

Die Schlangenfunde in Walchum sorgen bundesweit für Aufsehen. Mittlerweile wurden neun Reptilien seit dem 21. August in der Samtgemeinde Dörpen entdeckt. In der Auffangstation im Tierpark Nordhorn werden sie vom Team um Dr. Heike Weber versorgt. Die Zootierärztin beantwortete die wichtigsten Fragen.