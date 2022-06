Die drei besten Schützen der 3. Kreisklasse sind (von links) Christian Stell (3.), Hermann Santen (1.) und Andreas Wessels (2.), hier mit Staffelleiter Heinz Thieke. FOTO: Kreisschützenverband up-down up-down Schießen: Rundenwettkämpfe beendet SV Papenburg 1924 souverän auf Platz eins Von PM. | 15.03.2012, 17:37 Uhr

In der 3. Kreisklasse, Luftgewehr-Auflage, im Kreisschützenverband Aschendorf hat sich das Team der SV Papenburg 1924 am letzten Wettkampftag in Neulehe souverän mit einem Gesamtergebnis von 4522,0 Ringen den ersten Platz sichern können.