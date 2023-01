Alle Feuerwehren in der Samtgemeinde Dörpen wurden aufgefordert, zur Surwolder Straße in Neubörger zu kommen. Dort brannte es erneut in einer Schweinemastanlage. Foto: NWM-TV up-down up-down 2000 Ferkel verendet Rauchwolke über dem Emsland: Schweinestall in Neubörger brennt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.01.2023, 12:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Feuerwehren im Raum Dörpen sind am Sonntagmittag erneut zu dem Schweinestall in Neubörger alarmiert worden, in dem es bereits am vergangenen Donnerstag gebrannt hat. Erneut sind etwa 2000 Ferkel verendet. Die Feuerwehr hatte Bürger in der Umgebung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung ist mittlerweile aufgehoben.