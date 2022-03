Ganz so üppig ausfallen wie das Heavy-Metal-Festival in Wacken (Foto aus dem, Jahr 2018) dürfte das „Nacken knacken“-Festival in Neudörpen zwar nicht, die Organisatoren rechnen gleichwohl mit 1500 bis 2000 Besuchern. FOTO: Archivfoto: dpa/Daniel Reinhardt 13 Bands an zwei Tagen Punk, Rock, Metal: „Nacken knacken“-Festival im Mai in Neudörpen Von Christian Belling | 02.03.2022, 10:15 Uhr

Der Name dürfte Programm sein: Wenn am 20. und 21. Mai in Neudörpen das „Nacken knacken“-Festival über die Bühne geht, wird mit Sicherheit so mancher Nacken knacken.