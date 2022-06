Meerschweinchen haben Unbekannte in Neulehe in der freien Natur ausgesetzt. FOTO: Jägerschaft Tiere ausgesetzt Polizisten fangen in Neulehe gut zwei Dutzend Meerschweinchen ein Von Susanne Risius-Hartwig | 03.06.2022, 16:30 Uhr

Länger als zwei Stunden hat am Donnerstag ein ungewöhnlicher Einsatz die Polizei Papenburg beschäftigt. Ein Anrufer hatte am Abend den Fund von Meerschweinchen in Neulehe bei Dörpen gemeldet.