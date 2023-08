Die Tat ereignete sich am 30. Juni. Der 61-jährige Fahrer des Wohnmobils war mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin um 18.04 Uhr auf der A31 Richtung Emden unterwegs. An der Brücke Neuer Weg in Dersum wurde das Wohnmobil von einem Pflasterstein getroffen.

Die Polizei fand den Stein unmittelbar neben der Fahrbahn. Er wog etwa 1,6 Kilogramm und hatte eine Größe von 10 mal 8 Zentimetern.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück sah einen Anfangsverdacht wegen versuchten Mordes. Bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wurde eine Mordkommission eingerichtet. Deren Ermittlungen haben bislang nicht zum Erfolg geführt. Dies gilt auch für einen bisherigen Zeugenaufruf.

Polizei sucht eine Frau und ein Pärchen

Jetzt hat die Polizei die erforderliche Freigabe der Staatsanwaltschaft erhalten, um mit Bildern von möglichen Zeugen nach diesen zu suchen. Diese hatten mit dem Fahrrad den Tatort nur zwei Minuten vor dem Steinwurf passiert. Es handelt sich um eine Frau und ein Pärchen. Der Mann trug ein blaues T-Shirt und fuhr vor der Frau. Bilder der drei Personen hat die Polizei auf ihrem öffentlich zugänglichen Presseportal veröffentlicht.

Die Polizei bittet diese Personen oder diejenigen, die diese kennen, sich bei der Dienststelle in Lingen unter Tel. 0591 870 zu melden.