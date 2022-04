Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Beamten durch Vorermittlungen zunächst von einer Kurierfahrt erfahren, die am Donnerstagnachmittag in Bremerhaven ihren Anfang nahm. Die Polizisten verfolgten den verdächtigen Wagen bis in den deutsch-niederländischen Grenzbereich. Dort übergaben sie die weitere Verfolgung an ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (GPT). Das Team ging ihrem Verdacht weiter nach, musste den Wagen dann aber gegen 19 Uhr unbehelligt weiter-fahren lassen.

Festnahme in Neubörger Die Beamten legten sich dennoch auf die Lauer, denn den Vorermittlungen zufolge sollte die Kurierfahrt noch in der Nacht zurück nach Bremerhaven führen. Tatsächlich bemerkten Mitglieder des GPT das Zielfahrzeug um 1.30 Uhr in der Nacht und nahmen die Verfolgung wieder auf. Kurze Zeit später versuchten die Beamten, den Wagen zu stoppen. Die beiden Fahrzeuginsassen reagierten allerdings nicht auf die Anhaltesignale. Im Gegenteil versuchten sie, mit erhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Ein zur Verstärkung hinzugerufener Funkstreifenwagen blockierte daraufhin die Hauptstraße in Neubörger. Hier haben die Polizisten die beiden Tatverdächtigen schließlich festgenommen. Im Kofferraum stellte sie dabei eine Sporttasche mit mehreren silbernen Beuteln sicher. Wie sich herausstellte, waren darin acht Kilogramm Marihuana mit einem Schwarzmarktwert von rund 100000 Euro verpackt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist die zweite Verfolgungsfahrt dieser Nacht geradezu wie im Actionfilm verlaufen: Auch in diesem Fall ging es um Rauschgift. Mitten in der Nacht hatte eine Streifenbesatzung ein Fahrzeug mit norwegischem Kennzeichen entdeckt und wollte den Fahrer in Lastrup (Kreis Cloppenburg) überprüfen. Doch statt anzuhalten, missachtete der Mann die Haltesignale, trat auf das Gaspedal und versuchte zunächst Richtung Löningen zu flüchten. Dabei fuhr der Verdächtige nach Polizeiangaben bis zu 180 Stundenkilometer schnell, versuchte überholende Beamte abzudrängen, diese hätten ihren Wagen nur mit Mühe unter Kontrolle halten können. Der norwegische Wagen entkam schließlich in die Niederlande. 50 Kilogramm Kat Nachdem die Osnabrücker Beamten ihre niederländischen Kollegen informiert hatten, ging ihnen der Wagen eine knappe halbe Stunde später ins Netz. Die Beamten nahmen den Fahrer fest und stellten schließlich 50 Kilogramm Kat sicher.