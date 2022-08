Nach und nach werden die Neuerungen des Dünenbades in Dörpen auch von außen sichtbar. FOTO: Kristina Roispich up-down up-down Sanierung in vollem Gange Neue Rutschen für Dünenbad in Dörpen werden bald montiert Von Kristina Roispich | 15.08.2022, 06:18 Uhr

Die großen Elemente auf dem Parkplatz vor dem Dünenbad in Dörpen kündigen es schon an: Die Rutsche, das zentrale Element der Schwimmbad-Sanierung, wird in diesen Tagen montiert.