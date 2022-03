Die neue Dekra-Station Dörpen. FOTO: Iris Kröhnert An der Bahnhofstraße Neue Dekra-Station in Dörpen nimmt den Betrieb auf Von Iris Kroehnert | 01.03.2022, 10:17 Uhr

Eigentlich hätte die neue Dekra-Prüfstation in Dörpen bereits im Oktober 2021 eröffnet werden sollen. Doch der Bau verzögerte sich. Am Dienstag, 1. März 2022, ist es nun so weit.