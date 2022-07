Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei in die Ringstraße in Neubörger alarmiert. FOTO: NWM-TV up-down up-down Feuerwehr verhindert Übergreifen Nach Unkrautabflammen: 30.000 Euro Schaden an Garage in Neubörger Von Harry de Winter | 09.07.2022, 11:14 Uhr

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei in die Ringstraße in Neubörger alarmiert. Ein Holzstapel an der Außenwand einer Garage war in Brand geraten.