Haltungsverbot gefordert Nach Schlangenfund in Walchum: Polizei und Peta schalten sich ein Von Philip Jesse | 28.08.2023, 16:29 Uhr Sechs Schlangen musste die Feuerwehr in den letzten zwei Wochen in Walchum einfangen. Nun ermittelt die Polizei wegen der ausgesetzten Exoten. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr up-down up-down

Nachdem die Feuerwehr Dersum sechs Schlangen in den vergangenen zwei Wochen in der Gemeinde Walchum einfangen musste, ermittelt nun die Polizei in dem Fall. Währenddessen fordert die Tierschutzorganisation Peta ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren.