Warnstreik in Tarifverhandlungen Molkerei-Mitarbeiter des DMK Neubörger streiken Von Max Brägelmann | 27.03.2023, 16:43 Uhr

Aufgrund eines ersten Warnstreiks stand die Produktion im Deutschen Milchkontor (DMK) in Neubörger am Montag für zwei Stunden still. Die Mitarbeiter der Molkerei folgten damit dem Aufruf der Gewerkschaft NGG.