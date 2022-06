In das vakant gewordene Amt des Schriftführers berief die Generalversammlung Sascha Hegemann. Der zweite Vorsitzende Dennis Telgen sowie der zweite Getränkewart Gerrit Hartmann stellten sich ebenfalls nicht zur Wiederwahl. Für die Ausgeschiedenen beriefen die Mitglieder Anna Lena Nie und Thomas Westhus. Der Kassenwart Michael Gerdes wurde indessen in seinem Amt bestätigt. Als neue Beisitzer fungieren Christina Nie und Anna Fecker sowie Stephan Behrens.

Als letzte Amtshandlung hieß der scheidende Vorsitzende sieben neue Mitglieder willkommen und berichtete von der Anschaffung neuer T-Shirts mit dem Emblem der KLJB Walchum.

In seinem Jahresrückblick erinnerte der bisherige Schriftführer Behrens an die Beteiligung am Fastenmarsch, an die Organisation des Osterfeuers und die Herstellung des Fronleichnambogens sowie den Bau des Erntewagens. Ferner habe die KLJB an kirchlichen Veranstaltungen mitgewirkt und sich an diversen dörflichen Aktionen beteiligt.

Bürgermeister Hermann Schweers sowie die Gemeindereferentin Ulla Ahlers lobten das Engagement der Landjugend in der Kommune und in der Kirchengemeinde. Sie sicherten den Jugendlichen auch für die Zukunft Unterstützung zu.