Ergänzt wird die Kirmes durch die „Karriere- und Wirtschaftstage Dörpen“. Viele ortsansässige Unternehmen präsentieren sich anlässlich der Veranstaltung im Ausstellungszelt - am Freitag zwischen 11 und 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Das Schwerpunktthema lautet „Jobs und Fachkräfte“.

Ab Freitag, 11 Uhr kann außerdem die Oldtimer-Landmaschinenausstellung des Leher Vereins Kröchen-Klütker besucht werden. Für Senioren ab 75 Jahren besteht am Freitag um 11 Uhr die Möglichkeit, am Seniorenfrühstück im Zelt teilzunehmen. Für maritime Klänge und Unterhaltung sorgt der Chor Shanty‘s Dörpen.

Einzelhändler haben am Sonntag verkaufsoffen

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Familien. Zwischen 13 und 17 Uhr findet der Luftballonwettbewerb auf dem Marktplatz statt. Am Sonntag halten die Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr ihre Läden für den Verkauf geöffnet.

Für Unterhaltung auf dem Kirmesplatz sorgt am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Ballonfee. Außerdem treten auf der Bühne im Zelt ab 14 Uhr die Gruppen Shake it of, Rainbow Kids, Tanzalarm, Starlight, Crazy Hoppers und Dancing Girls auf.

Hauptgewinn ist einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro

Aus Anlass der Markt- und Kirmestage hat die Gemeinde Dörpen eine Verlosung organisiert. Als Hauptgewinn gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro. Lose sind im Einzelhandel sowie auf dem Markt- und Kirmesgelände erhältlich. Die Ziehung wird öffentlich am Sonntag um 17 Uhr vorgenommen. Die Gewinnnummern werden anschließend unter anderem auf der Homepage der Gemeinde Dörpen veröffentlicht.

An allen Kirmestagen ist außerdem im Zelt der neue Heimatkalender erhältlich. Auch ist an allen Tagen das Bauerncafé geöffnet. Eine Auto-Sonderschau ergänzt die Veranstaltung und auch die Gaststätten der Gemeinde haben während der Kirmestage geöffnet.