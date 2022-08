Lorenz Büffel tritt am Samstag, 24. September, auf der Schlagerparade in Steinbild auf. Foto: dpa up-down up-down Party am 24. September Lorenz Büffel kommt zur Schlagerparade nach Steinbild Von Insa Pölking | 30.08.2022, 13:40 Uhr

In Steinbild steht während der Kirmes am Samstag, 24. September 2022, die Schlagerparade an. Zur der Fete wird unter anderem Mallorca-Partysänger Lorenz Büffel erwartet.