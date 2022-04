Für die 4500 Hühnern auf dem Anhänger kam aber jede Hilfe zu spät. FOTO: NWM-TV Mit 4500 Hühnern beladen Lkw in Brand geraten: A31 zwischen Lathen und Dörpen gesperrt Von Jule Rumpker | 21.04.2022, 05:38 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag ist ein mit Hühnern beladener Lkw auf der A31 zwischen Lathen und Dörpen in Brand geraten. Die Autobahn ist zurzeit in Fahrtrichtung Emden gesperrt.