Haben nach eigenen Angaben „richtig Bock“ auf das „Nacken knacken“-Festival: die Organisatoren (von links) Thomas Hunfeld, Andreas Vahling, Markus Triphaus, Klaus-Otto Stricker und Willi Kaufhold. FOTO: Christian Belling Punk, Rock, Metal Line-Up für „Nacken knacken“-Festival in Neudörpen steht Von Christian Belling | 26.04.2022, 11:09 Uhr

Andreas Vahling kündigt nicht weniger als einen Ohrenschmaus an, wenn am 20. und 21. Mai in Neudörpen das „Nacken knacken“-Festival über die Bühne geht.