Anwohner mussten Häuser verlassen Lehe: Weltkriegsgranate 77 Jahre nach Kriegsende gesprengt Von Dominik Bögel | 04.05.2022, 10:22 Uhr

In Lehe in der Samtgemeinde Dörpen ist am Dienstagnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gezielt gesprengt worden. Diese wurde rein zufällig entdeckt.