Schüler pflanzen und ernten Wächst nicht am Baum: So lernen Dörpener Erstklässler viel über die Kartoffel Von Insa Pölking | 01.05.2022, 08:11 Uhr

Zum 18. Mal hat der Heimatverein Dörpen gemeinsam mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und den Kindern der Grundschule Dörpen zentnerweise Kartoffeln auf einem Acker in Dörpen verbuddelt. Doch was macht die Tradition für die Kinder eigentlich so wertvoll?