Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einer brennenden Lagerhalle in Neudersum ausgerückt. Foto: Imago Images/ Marius Schwarz up-down up-down Rund 550.000 Euro Sachschaden Lagerhalle mit installierter Photovoltaikanlage in Neudersum brennt ab und | 04.03.2023, 20:31 Uhr | Update vor 37 Min. Von Carsten van Bevern Meike Baars | 04.03.2023, 20:31 Uhr | Update vor 37 Min.

In der Gemeinde Dersum ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus weiter ungeklärter Ursache ist im Ortsteil Neudersum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Lagerhalle in Brand geraten.