Bei einem Brand in Neudersum ist in der Nacht zum Sonntag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Lagerhalle mit installierter Photovoltaikanlage abgebrannt. Foto: NWM-TV/Torsten Albrecht up-down up-down Rund 550.000 Euro Sachschaden Lagerhalle mit installierter Photovoltaikanlage in Neudersum brennt ab und | 04.03.2023, 20:31 Uhr | Update vor 18 Min. Von Carsten van Bevern Meike Baars | 04.03.2023, 20:31 Uhr | Update vor 18 Min.

In der Gemeinde Dersum ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus weiter ungeklärter Ursache ist im Ortsteil Neudersum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Lagerhalle in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Kuhstall konnte verhindert werden.