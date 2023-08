Erstmals wurde am Samstag, dem ersten Schützenfesttag, mit dem Königsschießen begonnen und um 18 Uhr gab es zwölf potenzielle Königsanwärter, heißt es in einer Mitteilung des Schützenvereins Ahlen. Am Sonntag konnte Paul Cordes nach zwei Schießrunden die Königswürde erringen. Zu seiner Königin erkor er Sabrina Kamp. Cordes übernimmt die Regentschaft von Dieter Wegmann.

Die Throngemeinschaft bilden Philip Sonnenberg und Denise Rijnhout, Jens Eiken und Pia Albers, Lukas Lütke-Harmann und Alina Dünhöft, Bernd Wilmes und Vera Theyken, Owen Janzen und Ute Wegmann, Hanna Winkelmann und Domenik Dirksen, Cora Garbe und Philipp Grüger, Maike Terhorst und Sebastian Brümmer, Josefa Tebbert und Tom Schade, Pia Lampe und Niklas Abeln, Neele Germer und Jonas Plock sowie Luca Caffier und Jonas Heege.

Die Throngemeinschaft des Schützenvereins Ahlen (von links): Philip Sonnenberg und Denise Rijnhout, Jens Eiken und Pia Albers, Lukas Lütke-Harmann und Alina Dünhöft, Bernd Wilmes und Vera Theyken, Owen Janzen und Ute Wegmann, Königspaar Sabrina Kamp und Paul Cordes, Hanna Winkelmann und Domenik Dirksen, Cora Garbe und Philipp Grüger, Maike Terhorst und Sebastian Brümmer, Josefa Tebbert und Tom Schade, Pia Lampe und Niklas Abeln, Neele Germer und Jonas Plock sowie Luca Caffier und Jonas Heege. Foto: Schützenverein Ahlen

Mia Kimmina ist die neue Kinderkönigin

Beim Kinderkönigsschießen setzte sich Mia Kimmina durch. Zu ihrer Königin wählte sie Julia Kruth. Dem Kinderthron gehören Amelia Borchers und Lena Gertzen, Helen Giese und Elisabeth Frericks, Emma Krallmann und Nils Düthmann sowie Lina Jansen und Nele Ganseforth an.