Der von Pater Bernhard Hagen zelebrierte Gottesdienst wurde komplett in plattdeutscher Sprache gehalten. Bernd Büter aus Haren-Erika hatte Texte und Lieder übersetzt. Hagen wies ebenso wie Pfarrer Johannes Hasselmann darauf hin, dass sich das Feuerwehrwesen in den vergangenen beiden Jahrhunderten stark geändert habe, nicht aber die Not der Menschen, wenn sie von Unglücken heimgesucht würden. Daher sei die Arbeit der Feuerwehr so bedeutungsvoll. Ralf Maennl von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde sagte, Feuerwehrleute seien im Sinne des Bibelspruchs „Einer trage des anderen Last“ Vorbild in der Gesellschaft.

Den anschließenden Kommersabend, den der Musikverein Heede mit anspruchsvollen musikalischen Werken begleitete, eröffnete Ortsbrandmeister Bernhard Bögemann mit einem kurzen geschichtlichen Rückblick. (Darüber hatte unsere Zeitung bereits berichtet) Bögemann dankte allen Helfern, die bereits im Vorfeld am Gelingen der Jubiläumsfeierlichkeiten mitgewirkt hatten. Schirmherr Justizminister Bernd Busemann wies auf die neuen Einsatzfelder der Wehren hin. Als Mitverfasser der Samtgemeindechronik, in der der Beginn des Feuerwehrwesens in Heede dokumentiert worden war, machte er deutlich, dass das Emsland vor 200 Jahren unter französischer Regentschaft stand. Heede war als Kanton Hauptort der linksemsischen Gemeinden. „SG-Bürgermeister Hermann Wocken hätte heute seinen Amtssitz in Heede, wenn die politischen Verhältnisse so geblieben wären“, sagte Busemann und sorgte damit für Heiterkeit im Saal.

„Als Träger des Feuerwehrwesens sind wir glücklich, die Feuerwehr Heede als eine der ältesten Wehren im Emsland in unserer Samtgemeinde zu haben“, betonte Wocken. Die Feuerwehren seien die älteste Bürgerinitiative in der Gesellschaft. Hier hätten sich nicht „Wutbürger“, sondern „Mutbürger“ versammelt zum Einsatz für den Nächsten. Lobende Worte fand Wocken für die Partnerinnen und Familien der Feuerwehrleute, ohne deren Verständnis Feuerwehrarbeit nicht möglich wäre. Heedes Bürgermeister Antonius Pohlmann zeigte sich begeistert von der Beteiligung zahlreicher Bürger bei den Jubiläumsvorbereitungen. An vielen Stellen sei der Ort geschmückt worden, um die Verbundenheit „mit unserer Feuerwehr“ zum Ausdruck zu bringen. Auf die Belastung im Einsatzdienst, insbesondere nach schweren Verkehrsunfällen, wies stellvertretender Landrat Willfried Lübs hin, der zusammen mit dem neuen Dezernenten des Landkreises, Kreisrat Marc-André Burgdorf, gekommen war.

Die Glückwünsche der emsländischen Feuerwehren überbrachte Kreisbrandmeister Christoph Wessing. Die Heeder Feuerwehr sei vorbildlich aufgestellt und zeichne sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft aus. „Uk up Platt“ verstand es der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Aschendorf-Hümmling, Heinz Jansen, den Wert der Arbeit der Feuerwehren zu beschreiben. Gemeindebrandmeister Horst Kloppenburg hatte das Feueremblem aus Edelmetall als Geschenk der Samtgemeindewehren Dörpen, Dersum und Kluse mitgebracht. Die Wünsche der örtlichen Vereineund den Dank für die Arbeit der Feuerwehr auch im gesellschaftlichen Umfeld der Emsgemeinde überbrachten Gunter Bruns und Franzis Hunfeld. Mit einem Sketch sorgte die Theatergruppe für Beifall.

Am Sonntagnachmittag traten die Feuerwehren des Altkreises Aschendorf-Hümmling zusammen mit den Musikkapellen aus Heede, Dersum und Ahlen zum großen Umzug durch die festlich geschmückten Straßen der Emsgemeinde an. Ein imposantes Bild bot der Kontrast der modernen Einsatzfahrzeuge mit den Oldtimerfahrzeugen. Am Ehrenmal bei der Kirche wurde zum Gedenken an die gefallenen Feuerwehrleute ein Kranz niedergelegt.

Während des bunten Feuerwehrnachmittages auf dem Marktplatz fanden die Vorführungen der historischen Löschgruppe Ihrhove und die Einsatzübung der Altersabteilung der Feuerwehr Sögel mit ihrer 100 Jahre alten, liebevoll gepflegten und immer noch einsatzfähigen Handdruckspitze großen Anklang. Manfred Nagel von der Feuerwehr Dörpen demonstrierte, wie gefährlich sich Fettbrände entwickeln können, und gab Brandschutztipps. Für die Unterhaltung der jüngsten Gäste hatte sich die Feuerwehr Heede allerhand einfallen lassen. Im Mittelpunkt standen die Hüpfburg und das Kinder-Schminken. Im Festzelt stärkten sich die Gäste mit selbst gebackenen Kuchen der Heeder Feuerwehrfrauen.