„Wir haben noch weitere Träume“, sagte Thieke Johann Mardink, dem Nachfolger Zumsandes als Bürgermeister. Der versprach, den Sportverein auch zu unterstützen. Auch wenn sein Vorgänger die Messlatte hoch gelegt habe: „Aber vielleicht komme ich ja drüber.“

Jugendobmann Günter Thien mahnte an, dass der Nachwuchs in einigen Mannschaften fehle. In der F- und D-Jugend gebe es nur noch sehr wenige Fußballer, die nun beim Nachbarn für Rot-Weiß Heede auflaufen würden. Zurzeit befinde er sich in Gesprächen, die Spielgemeinschaften auf alle Altersklassen zuerweitern. „Ein Jahr nach Heede ausleihen und dann wieder ein Jahr hier, das macht auf Dauer keinen Sinn“, erklärte der Obmann.

Freude mit dem runden Leder hatte die 2. Herrenmannschaft. Sie ist im vergangenen Jahr in die 3. Kreisklasse aufgestiegen und hält sich im Mittelfeld. Fußball-Obmann Ansgar Hegemann hofft, in diesem Sommer einen weiteren Aufstieg feiern zu können. Das 1. Herren-Team habe gute Chancen im Kampf um den Meistertitel. Leider sei dies auch das letzte Jahr von Markus Michels als Trainer der Leher. Der Papenburger ist Vater von Zwillingen geworden und möchte sich ab Sommer mehr um seine Familie kümmern, so Hegemann: „Wir wollen Markus mit dem Titel nach Hause schicken.“

Gemischte Stimmung verbreitete Klaus Ziolkowski. Der Tennis-Vorsitzende erklärte, dass im vergangenen Jahr wieder mehr auf dem Platz gespielt worden sei. Allerdings fehle es hier an Leuten bei Arbeitseinsätzen. So musste die 2. Fußball-Herren-Mannschaft aushelfen.

Derweil haben die Leichtathleten einen positiven Trend. Mit der Damen- und Seniorensportgymnastik seien zwei neue Angebote gestartet. Zudem wurde mit Kathrin Evers das Amt der Leichtathletikwartin nach einem Jahr Vakanz neu besetzt.