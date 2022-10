An fünf Terminen im November können sich Interessierte in Dörpen und Neulehe gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Fünf Termine Neue Corona-Impftermine für Dörpen und Neulehe im November Von Insa Pölking | 28.10.2022, 11:05 Uhr

In den kommenden Wochen stehen in Dörpen und der Gemeinde Neulehe neue Impftermine zum Schutz gegen das Coronavirus an.