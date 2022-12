Mithilfe von Hinweisen konnte die Polizei die Identität klären. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Polizei suchte nach Hinweisen Identität des verunglückten Fahrradfahrers in Kluse geklärt Von Anna Niere | 21.12.2022, 15:11 Uhr

Am vergangenen Freitag wurde an der B70 in Kluse ein lebloser Radfahrer am Straßenrand gefunden. Mit Bildern hat die Polizei nach Hinweisen zur Identität des Mannes gesucht. Jetzt konnte geklärt werden, wer der Verunglückte ist.