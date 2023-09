Aus bislang unbekannter Ursache entfachte am späten Donnerstagabend das Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehren Heede und Dörpen stand das 25 mal 20 Meter große Gebäude bereits größtenteils in Flammen, weshalb neben der Feuerwehr Dersum auch die Feuerwehren Kluse und Rhede nachgefordert wurden.

Aufgrund des extremen Funkenflugs und der enormen Hitze drohte das Feuer auf drei weitere Wohnhäuser überzugreifen, was die Feuerwehr aber verhinderte. Das Wohngebäude wurde bei dem Brand komplett zerstört und ist nicht mehr bewohnbar.

Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Nachbarn in den gefährdeten umliegenden Häusern wurden betreut und konnten gegen 2 Uhr in ihre Wohnungen zurück. Nach Angaben der Polizei dauerten das Löschen am niedergebrannten Wohngebäude bis 5.30 Uhr an. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren insgesamt 18 Fahrzeuge und 110 Einsatzkräfte.