Hoher Sachschaden Heede: Lagerhalle brennt in der Nacht komplett ab Von Sebastian Jaspers | 08.09.2023, 07:43 Uhr In Heede brannte es in der vergangenen Nacht in einer Lagerhalle. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down

In der Nacht zu Freitag ist in Heede in der Samtgemeinde Dörpen eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.