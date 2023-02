Nicht fachgerecht und nach seinen Worten zudem auf seinem privaten Grund: Bernhard Bögemann geht juristisch gegen den Baumschnitt vor. Foto: Christian Belling up-down up-down Bernhard Bögemann nimmt sich Anwalt Beauftragte Gemeinde Heede radikalen Baumschnitt auf privatem Grund? Von Christian Belling | 17.02.2023, 16:16 Uhr

Als radikal und nicht fachgerecht bezeichnet Bernhard Bögemann den Baumschnitt an der Straße Schuckenbrock in Heede. Was für ihn fast noch viel schlimmer ist: Die Arbeiten erfolgten nach Worten des 60-Jährigen auf seinem Grundstück - was die Gemeinde aber anders sieht.