Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Straße „Zum Siel“. Nach Angaben der Beamten stürzte der Radfahrer beim Abbiegen aus bislang ungeklärter Ursache. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.