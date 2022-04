Herausragendes Projekt

Für die geplante Neuerschließung des Industriegebietes über den Mittelweg – in diesem Zuge soll der Bahnübergang an der Industriestraße geschlossen und der Verkehr von der B70 über eine Bahnüberführung am Mittelweg ins Industriegebiet fließen – werden bis 2013 insgesamt 7,7 Millionen Euro benötigt. 1,7 Millionen Euro muss die Gemeinde selbst aufbringen, 314000 Euro davon in diesem Jahr. An der Finanzierung sind außerdem Bund und Bahn mit jeweils 2,1 Millionen Euro beteiligt, Zuschüsse fließen außerdem über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (1,1 Millionen Euro) und den Landkreis Emsland (700000 Euro) in das Projekt.

„Insgesamt können wir auf eine Förderquote von 90 Prozent zurückgreifen“, rechnete Kämmerer Heinz-Hermann Lager während der jüngsten Sitzung des Dörpener Rates vor. Der Ausbau der industriellen Infrastruktur ist das herausragende Projekt der Gemeinde für die kommenden Jahre – und für Lager „ein Riesenschritt zur langfristigen Stärkung der Wirtschaft in der Gemeinde“.

CDU-Fraktionschef Manfred Gerdes betonte, dass den Christdemokraten der Anbau der Kinderkrippe sehr am Herzen gelegen habe. Mit dem Betreuungsangebot der Kindertagesstätten, einem neuen Baugebiet „in bombastischer Lage“ und wegweisenden Investitionen in Industrie- und Gewerbeflächen sei Dörpen für die Zukunft „super“ aufgestellt. Für die SPD machte Fraktionsvorsitzender Hubert Bröring deutlich, dass sie ebenfalls voll hinter den Projekten Krippe, Bau-, Gewerbe- und Industriegebiet steht.