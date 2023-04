Schnurgrade verläuft der „Koffiebohnenschlot“ direkt in die Niederlande. Foto: Felicitas Ehrhardt up-down up-down Route wird eröffnet Neudersum: Als Schmuggler durch den „Koffiebohnenschlot“ zogen Von Felicitas Ehrhardt | 14.04.2023, 16:43 Uhr

In Neudersum im Emsland wird am 15. April 2023 die „Schmugglerroute“ eröffnet. Wir erklären, was Wanderer und Radfahrer erwartet, auf welch historisch-abenteuerlichen Spuren sie bis in die Niederlande wandeln können und was es mit dem „Koffiebohnenschlot“ auf sich hat.