Nach dem Königschießen wird der neue Regent traditionell auf Schultern aus dem Schießstand getragen. FOTO: Anna Heidtmann Schützenfest 2022 Florian und Claudia Brüning regieren die Schützen in Heede Von Anna Heidtmann | 19.07.2022, 11:56 Uhr

Florian Brüning ist der neue Schützenkönig in Heede. Auf dem Schützenfest am vergangenen Wochenende erwies er sich in einem spannenden Wettkampf um die Königswürde als bester Schütze.