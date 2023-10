Ursache unbekannt Feuerwehr löscht unter Atemschutz Pkw-Brand in Walchum Von Thomas Pertz | 18.10.2023, 10:36 Uhr Ausgebrannt ist dieser Pkw am Dienstagabend in Walchum. Foto: Samtgemeinde Dörpen/ Feuerwehr up-down up-down

Die Feuerwehr Dersum hat am Dienstagabend in der Hasselbrocker Straße in Walchum ein Auto gelöscht, der aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten war.