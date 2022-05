Einsatz auf Rastplatz Feuerwehr löscht brennendes Fahrzeug auf der A31 bei Walchum Von Gerd Schade | 27.05.2022, 11:53 Uhr

Auf der A31 im Emsland ist am Vormittag ein Auto in Brand geraten. Feuerwehrleute löschten die Flammen in dem Fahrzeug.