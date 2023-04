Aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum kam es am Schulbus zu dem Brand. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrer behält die Ruhe Feuer in Schulbus in Wippingen: Kinder bleiben unverletzt Von Christian Belling | 27.04.2023, 15:36 Uhr

Glimpflich ausgegangen ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem mit Kindern und Jugendlichen besetzten Schulbus in Wippingen.