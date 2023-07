Musik aller Richtungen wird bei „Heeder See in Flammen“ gespielt. Archivfoto: Janet Wien up-down up-down Vom Technozelt aufs Schlagerdeck Festival „Heeder See in Flammen“ lockt mit DJ Line-up und Feuerwerk Von Max Brägelmann | 24.07.2023, 09:21 Uhr

Mit rund 15 verschiedenen Künstlern, Feuerwerk, Lasershow und Autoscooter wollen die Veranstalter des Festivals „Heeder See in Flammen“ im August nahtlos an ihre erste Veranstaltung nach Corona im letzten Jahr anschließen und bringen eine Reihe verschiedener Acts mit nach Heede.