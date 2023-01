An einer Hundepuppe erklärt Katja Timmermann wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung beim Vierbeiner gemacht wird. Foto: Britta Kothe up-down up-down Beatmung und Herzdruckmassage Erste Hilfe am Hund: Katja Timmermann aus Wippingen weiß wie es geht Von Britta Kothe | 24.01.2023, 17:21 Uhr

Maul geschlossen halten und in die Nase pusten – so geht Beatmung beim Hund. Was sich für einige Hundebesitzer zunächst sicher befremdlich anhört, kann im Notfall das Leben ihres Vierbeiners retten. Hundetrainerin Katja Timmermann aus Wippingen zeigt, wie Erste Hilfe am Hund geht.