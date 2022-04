Vermutlich hat ein Wolf erneut ein Schaf in Dörpen getötet. FOTO: Symbolfoto: dpa Revierpächter vermutet Wolf Erneut Schaf auf Weide in Dörpen gerissen Von Christian Belling | 04.04.2022, 14:53 Uhr

Nur zehn Tage nachdem auf einer Weide an der Ahlener Straße in Dörpen zwei Schafe gerissen wurden, ist jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft erneut ein Schaf zu Tode gekommen. Die Gemeinde fordert ein sofortiges Handeln.