Alle Feuerwehren in der Samtgemeinde Dörpen wurden aufgefordert, zur Surwolder Straße in Neubörger zu kommen. Dort brennt erneut eine Schweinemastanlage. 3000 Tiere gefährdet Erneut Großbrand in Schweinestall in Neubörger Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.01.2023, 12:09 Uhr | Update vor 17 Min.

Die Feuerwehren im Raum Dörpen sind am Sonntagmittag erneut zu dem Schweinestall alarmiert worden, in dem es bereits am vergangenen Donnerstag gebrannt hat. Etwa 2500 Ferkel sollen gefährdet sein.