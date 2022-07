In den bisherigen Markt sollen nach Umbau Filialen der Drogeriekette Rossmann und des Bekleidungs-Discounters Takko sowie der Friseur aus dem Gebäude nebenan einziehen. Dieses Gebäude zwischen der Noch-Freifläche und dem bisherigen Markt soll ebenfalls umgebaut und neue Heimat der Geschäftsstelle der Sparkasse Emsland werden.

Letztlich zeigten sich die Mitglieder aller Ratsfraktionen von dem Konzept eines Investors aus der Samtgemeinde Dörpen überzeugt. Rat und Verwaltung sprachen übereinstimmend von einer enormen Aufwertung für den Standort Dörpen als Nahversorgungszentrum sowie von einer deutlichen Stärkung der Hauptstraße.

Zuvor hatte der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Gemeinde, Heinz-Hermann Lager, das „aus Sicht der Verwaltung hochinteressante Projekt“ in der Ratssitzung am Montagabend ausführlich vorgestellt. Zentraler Punkt ist der Neubau eines größeren Lidl-Marktes auf der mehr als 4000 Quadratmeter umfassenden Freifläche. Demnach will der Discount-Riese seine Verkaufsfläche von derzeit 1000 auf 1300 Quadratmeter erweitern. Weniger, um ein größeres Sortiment anbieten zu können, sondern eher, um seinen Markt repräsentativer zu gestalten und ein umweltfreundliches Energiekonzept umzusetzen, wie Lager erläuterte. Geplant sei außerdem ein Backshop. Vor dem Markt sollen mehr als 80 Parkplätze angelegt werden.