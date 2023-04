Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: dpa/Nicolas Amer up-down up-down Atemkontrolle ergibt 1,67 Promille 60-Jähriger stürzt unter Alkoholeinfluss in Dörpen mit seinem E-Bike Von Carsten van Bevern | 30.04.2023, 16:59 Uhr

In Dörpen ist in der Nacht zum Sonntag an der B401 ein 60-Jähriger mit seinem E-Bike gestürzt und dabei schwer verletzt worden.