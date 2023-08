Im Inneren werkeln Arbeiter derzeit noch fleißig am Innenausbau und an der Haustechnik. Nach dem Baustart im Sommer vergangenen Jahres sollte das neue Gebäude eigentlich erst im Oktober 2023 fertig werden, doch dank des nahezu reibungslosen Bauablaufs ist die Eröffnung jetzt schon vier Wochen früher für September vorgesehen.

Optisch ist das neue Gebäude an das alte angelehnt, allerdings deutlich größer. Foto: Kristina Roispich

Insgesamt 10.000 Quadratmeter Nutzfläche bietet der neue Firmensitz künftig, davon 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, wie Inhaber Thomas Hackmann berichtet. Der Rest wird vor allem für das Lager genutzt, sowie für Verwaltung und den großzügigen Sozialbereich der Mitarbeiter.

Nur ein Bruchteil der 10.000 Quadratmeter Nutzfläche des Gebäudes wird als Verkaufsraum genutzt. Foto: Kristina Roispich

„Erlebniseinkauf“ mit Museum und Café

Im neuen Verkaufsraum sollen bald nicht nur Fahrräder ausgestellt werden, das Ziel ist ein „Erlebniseinkauf“, wie Hackmann erklärt. So entstehen – um die Wartezeit zu überbrücken und die Verweildauer angenehm zu gestalten – ein gemütliches Café und ein kleines Fahrradmuseum in der Mitte des Geschäftes.

Das Metallgestell in Haus-Form in der Mitte des Verkaufsraumes bildet das Grundgerüst für das Fahrradmuseum. Direkt daneben wird das Café platziert. Foto: Kristina Roispich

Daneben findet in dem Neubau eine rund 300 Meter lange Teststrecke Platz, die durch das Gebäude führt. Diese wird mit einem speziellen Vinylboden in Teer-Optik ausgestattet, der das Ganze mit Zebrastreifen, Kreisverkehr und separatem Fußweg so realistisch wie möglich gestalten soll. Damit auch die Federung getestet werden kann, gibt es auch einen Abschnitt mit Kopfsteinpflaster. Für das passende Outdoor-Feeling sorgen Fototapete mit Natur-Motiven, künstliches Grün, viele Holz-Elemente und als Hingucker zwei Bäume aus Holz.

Die neue Teststrecke soll etwa 300 Meter Fahrweg umfassen. Foto: Kristina Roispich

Dank großem Lager Fahrräder direkt mitnehmen

Das neue, große Lager halte Kapazitäten für rund 10.000 Fahrräder vor – von Kinder- und Rennräder über Mountainbikes bis hin zu E-Bikes und S-Pedelecs. „Es ist ein sehr durchdachtes Lagersystem auf vier Ebenen. Wir haben kurze Wege, damit wir die Ware schnell aus dem Lager heraus ziehen können“, erklärt Hackmann. „Denn was bringt der schönste Erlebniseinkauf, wenn ich zwei Wochen auf mein Rad warten muss.“ Bislang sei das Lager wegen Platzmangels ausgelagert worden, nun ist alles an einem Ort.

In dem viergeschossigen Lager finden rund 10.000 Fahrräder Platz. Foto: Kristina Roispich

Deswegen sei es aber auch wichtig, dass die Abläufe im Hintergrund aufeinander abgestimmt sind. So sei die TÜV-zertifizierte Finalisierung des Rades vor Ort – sprich Endmontage, Anpassung, Anbauteile – nun optimiert worden und profitiere einer größeren Fläche und gleichzeitig kürzeren Wegen.

Auch die Werkstatt sei nun vier- bis fünfmal so groß wie die bisherige. Für die Reparaturannahme wurde ein separater Eingang eingerichtet und mit einem eigenen Wartebereich ausgestattet. „Der Anspruch der Leute wächst ja auch“, weiß Hackmann. Weil Fahrräder oder E-Bikes inzwischen hohe Kosten bedeuten, sei der Anspruch der Kunden bei der Reparatur und Annahme vergleichbar mit einem Auto.

Zusätzlich Mitarbeiter eingestellt

Mit der Erweiterung hat Hackmann daneben auch die Zahl seiner Mitarbeiter um acht auf 50 Angestellte erweitert. Zur Investitionssumme für den Neubau hält sich der Geschäftsführer aber nach wie vor bedeckt. Nur so viel: „Das ist eine Investition für die Zukunft“, betont er, auch mit Blick auf Arbeitsplatzsicherung. Denn der Bereich Mobilität mit dem Fahrrad sei eines mit Zukunft im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Sport, Freizeit oder Arbeitsweg.

Und was passiert mit dem alten Gebäude an der Rägertstraße? Das will Hackmann für den Übergang weiterhin mitnutzen, es langfristig aber verpachten. Zwar sei noch kein passender Interessent gefunden, „aber ich bin da guter Dinge“, sagt er angesichts der ausgezeichneten Lage.

Das „alte" Gebäude, was erst 2016 errichtet wurde, soll künftig verpachtet werden. Foto: Kristina Roispich

Die Eröffnung des neuen Geschäfts wird am Freitag und Samstag, 8. und 9. September 2023, jeweils von 9 bis 21 Uhr mit einem kleinen Fest für die ganze Familie gefeiert – mit Hüpfburgen, Riesenrutschen, Süßigkeitenwagen, Schießbuden und Foodtrucks. Daneben werden auch einige Aussteller vor Ort sein.