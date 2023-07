In diesem Gebäude sollen ein Soziales Kaufhaus und die Tafel des SKFM Papenburg einziehen. Archivfoto: SKFM Papenburg up-down up-down Tafel soll mit einziehen Dörpen: Gemeinde fördert Umbau für Soziales Kaufhaus an der Hauptstraße Von Max Brägelmann | 03.07.2023, 14:39 Uhr

Derzeit sind die Umbauarbeiten für das neue Soziale Kaufhaus an der Dörpener Hauptstraße in vollem Gange. Um die Einrichtung finanzieren zu können, hat sich der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Papenburg nun zwecks Förderung an die Gemeinde gewendet.